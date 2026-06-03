UN ÉTÉ AVEC LE PARC BAVARDAGES ET COLORIAGES Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC BAVARDAGES ET COLORIAGES Pont de Montvert Sud Mont Lozère lundi 10 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC BAVARDAGES ET COLORIAGES
Parking du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-10 17:30:00
fin : 2026-08-10 20:00:00
Date(s) :
2026-08-10
Au fil de la balade, chacun pourra observer, dessiner et mettre en couleurs les paysages et les éléments de patrimoine qui façonnent la plaine du Tarn, du Moyen Âge à aujourd’hui. La balade se prolongera par un pique-nique face aux célèbres chaos granitiques de la plaine du Tarn, face au coucher du soleil.
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94
Nous partons à l’assaut des couleurs de Mas Camargues. Pas besoin d’être un grand dessinateur, munis de dessins du site en noir et blanc, nous les colorierons au grès de nos nouvelles découvertes. La balade se prolongera par un pique-nique face aux célèbres chaos granitiques de la plaine du Tarn, face au coucher du soleil.
Gourgues, béal, aire de battage, moulin, trésor des Hospitaliers… c’est tout un monde de récits historiques, architecturaux et légendaires que nous explorerons ensemble.
Au fil de la balade, chacun pourra observer, dessiner et mettre en couleurs les paysages et les éléments de patrimoine qui façonnent la plaine du Tarn, du Moyen Âge à aujourd’hui.
Une invitation à regarder autrement, à prendre le temps… et à laisser une trace, sur le papier comme dans ses souvenirs.
Inutile d’être un grand dessinateur pour participer. Prévoir casquettes, eau et pique nique.
Rdv au parking du temple du pont de Montvert pour covoiturer ensemble jusqu’à Mas Camaragues.
Tout public, enfants à partir de 6 ans.
Informations et réservations OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .
Parking du Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
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English :
Along the way, visitors can observe, draw and color the landscapes and heritage features that have shaped the Tarn plain from the Middle Ages to the present day. The walk continues with a picnic facing the famous granite chaos of the Tarn plain, as the sun sets.
Information and booking OT des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC BAVARDAGES ET COLORIAGES Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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