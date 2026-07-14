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AGENDA · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

MANUBASS Pont de Montvert Sud Mont Lozère

vendredi 7 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère

MANUBASS Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
samedi 8 août 2026
Heure de début
18:00:00
Adresse
Le Manubert
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Tarif
10 10 10 Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

MANUBASS

Le Manubert Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-08

Date(s) :
2026-08-07

Le collectif de Baucau est de retour pour la 2ième édition du ManuBass le 7 et 8 août 2026 !
Au programme musique, spectacles, bar, restauration, camping, stands.
Plus d’infos à venir !
Le collectif de Baucau est de retour pour la 2ième édition du ManuBass le 7 et 8 août 2026 !
On met les bouchées double cette année en vous accueillant sur deux jours, soyez prêt.es nous avons impatience de vous y voir !
Au programme musique, spectacles, bar, restauration, camping, stands.
Plus d’infos à venir !   .

Le Manubert Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Baucau collective is back for the 2nd edition of ManuBass on August 7 and 8, 2026!
On the program: music, performances, a bar, food, camping, and booths.
More info coming soon!

L’événement MANUBASS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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