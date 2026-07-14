Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

MANUBASS

Le Manubert Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 18:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-07

Le collectif de Baucau est de retour pour la 2ième édition du ManuBass le 7 et 8 août 2026 !

Au programme musique, spectacles, bar, restauration, camping, stands.

Plus d’infos à venir !

Le collectif de Baucau est de retour pour la 2ième édition du ManuBass le 7 et 8 août 2026 !

On met les bouchées double cette année en vous accueillant sur deux jours, soyez prêt.es nous avons impatience de vous y voir !

Au programme musique, spectacles, bar, restauration, camping, stands.

Plus d’infos à venir ! .

Le Manubert Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

The Baucau collective is back for the 2nd edition of ManuBass on August 7 and 8, 2026!

On the program: music, performances, a bar, food, camping, and booths.

More info coming soon!

L’événement MANUBASS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère