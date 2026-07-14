MANUBASS Pont de Montvert Sud Mont Lozère
vendredi 7 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
MANUBASS
Le Manubert Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 18:00:00
fin : 2026-08-08
Date(s) :
2026-08-07
Le collectif de Baucau est de retour pour la 2ième édition du ManuBass le 7 et 8 août 2026 !
Au programme musique, spectacles, bar, restauration, camping, stands.
Plus d’infos à venir !
Le collectif de Baucau est de retour pour la 2ième édition du ManuBass le 7 et 8 août 2026 !
On met les bouchées double cette année en vous accueillant sur deux jours, soyez prêt.es nous avons impatience de vous y voir !
Au programme musique, spectacles, bar, restauration, camping, stands.
Plus d’infos à venir ! .
Le Manubert Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94
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English :
The Baucau collective is back for the 2nd edition of ManuBass on August 7 and 8, 2026!
On the program: music, performances, a bar, food, camping, and booths.
More info coming soon!
L’événement MANUBASS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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