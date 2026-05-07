Pont de Montvert Sud Mont Lozère

LES SECRETS DES PLANTES SAUVAGES DES SOMMETS

Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 09:00:00

fin : 2026-08-08 11:30:00

Date(s) :

2026-08-08

Une découverte botanique accessible à tous. Puis partage d’un conte énigme créé tout spécialement pour terminer ensemble cette balade en s’amusant!

Sorties GRATUITES, sur inscription au 06 51 36 39 81

Une découverte botanique accessible à tous. Puis partage d’un conte énigme créé tout spécialement pour terminer ensemble cette balade en s’amusant!

Sorties GRATUITES, sur inscription au 06 51 36 39 81 .

Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 51 36 39 81

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English :

A botanical discovery accessible to all. Then share a specially-created tale/enigma to round off this fun-filled outing together!

FREE outings, registration required: 06 51 36 39 81

L’événement LES SECRETS DES PLANTES SAUVAGES DES SOMMETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère