LES SECRETS DES PLANTES SAUVAGES DES SOMMETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère
LES SECRETS DES PLANTES SAUVAGES DES SOMMETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère samedi 8 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
LES SECRETS DES PLANTES SAUVAGES DES SOMMETS
Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-08 09:00:00
fin : 2026-08-08 11:30:00
Date(s) :
2026-08-08
Une découverte botanique accessible à tous. Puis partage d’un conte énigme créé tout spécialement pour terminer ensemble cette balade en s’amusant!
Sorties GRATUITES, sur inscription au 06 51 36 39 81
Une découverte botanique accessible à tous. Puis partage d’un conte énigme créé tout spécialement pour terminer ensemble cette balade en s’amusant!
Sorties GRATUITES, sur inscription au 06 51 36 39 81 .
Col de Finiels Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 51 36 39 81
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English :
A botanical discovery accessible to all. Then share a specially-created tale/enigma to round off this fun-filled outing together!
FREE outings, registration required: 06 51 36 39 81
L’événement LES SECRETS DES PLANTES SAUVAGES DES SOMMETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-05-07 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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