Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

STAGE THÉÂTRE EN NATURE

Villeneuve Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 09:30:00

fin : 2026-08-27 18:15:00

Date(s) :

2026-08-23

La compagnie Waaldé revient au Pont de Montvert, cette fois-ci pour un stage estival, et propose aux jeunes de vivre 5 jours de création théâtrale au dehors, dans un magnifique cadre naturel (hameau de Villeneuve). Pour les jeunes de 11 à 15 ans.

La compagnie Waaldé revient au Pont de Montvert, cette fois-ci pour un stage estival, et propose aux jeunes de vivre 5 jours de création théâtrale au dehors, dans un magnifique cadre naturel (hameau de Villeneuve).

Le projet consiste à créer, ensemble, telle une troupe de théâtre, une déambulation basée sur des textes d’auteurs vivants de pièces de théâtre. Ces créations se nourriront du lien avec l’environnement naturel et les ressources présentes.

Présentation ouverte au public le jeudi 27 Août 2026.

Pour les jeunes de 11 à 15 ans.

L’hébergement et les repas ne sont pas inclus dans le stage. Une organisation autonome est possible au camping municipal du Pont de Montvert. Pour toute transmission d’expérience à ce sujet, contactez le numéro des inscriptions. .

Villeneuve Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 6 60 67 62 93

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English :

The Waald%E9 theater company is returning to Pont de Montvert, this time for a summer workshop, and is offering young people the chance to experience five days of outdoor theater creation in a magnificent natural setting (the hamlet of Villeneuve). For young people ages 11–15.

L’événement STAGE THÉÂTRE EN NATURE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère