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CONFÉRENCE PROTESTANTS, LAÏQUES ET AUTRES SUJETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE PROTESTANTS, LAÏQUES ET AUTRES SUJETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE PROTESTANTS, LAÏQUES ET AUTRES SUJETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 20 août 2026.

Adresse
Temple
Ville
48220 Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Département
Lozère
Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
Gratuit Adulte

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONFÉRENCE PROTESTANTS, LAÏQUES ET AUTRES SUJETS

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit
Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-20 17:00:00
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique Protestants, laïques et autres sujets.
Dans le cadre des Entretiens du Temple , le pasteur Gill Daudé vous propose ce soir la thématique Protestants, laïques et autres sujets.   .

Temple Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 

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English :

As part of the Entretiens du Temple series, Pastor Gill Daudé will be discussing the following topic tonight: Protestants, Laïques, and Other Topics.

L’événement CONFÉRENCE PROTESTANTS, LAÏQUES ET AUTRES SUJETS Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère

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