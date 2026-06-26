Pont de Montvert Sud Mont Lozère

SPECTACLE LE CABARET D’ÉTÉ

Parking du Camping Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-24

fin : 2026-08-24

Date(s) :

2026-08-24

Les ados du Foyer Rural de Langlade Brenoux et la Cie des “Impréverisibles vont vous révéler tous leurs secrets.

Buvette apéro à l’issue

Le foyer rural de Langlade va venir présenter son cabaret cirque ados Itinérant. Il s’agit d’un cabaret de cirque mêlant numéros d’acrobaties, de clown, de théâtre, de magie, de mentalisme, de danse et d’équilibre, le tout relié par des transitions dynamiques et souvent farfelues.

Les jeunes artistes, forts de plusieurs années d’expériences pour certains, créeront ce spectacle de toute pièce durant la semaine du 17 au 21 août, accompagnés par la Compagnie des Imprévérisibles pour la mise en scène et l’écriture.

Buvette apéro à l’issue .

Parking du Camping Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94

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English :

The teens from the Foyer Rural in Langlade Brenoux and the Impr%E9verisibles theater troupe are going to reveal all their secrets to you.

Refreshments will be served after the show

L’événement SPECTACLE LE CABARET D’ÉTÉ Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-26 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère