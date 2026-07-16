CÉVENNES – Dans la peau d’une chauve-souris…, Salle polyvalente, Pont-de-Montvert, Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

Informations pratiques

CÉVENNES – Dans la peau d’une chauve-souris… Jeudi 13 août, 20h00 Salle polyvalente, Pont-de-Montvert Lozère

Gratuit (?), sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00

Cette sortie permettra de « voir », ce que l’obscurité de la nuit nous cache. Après avoir échangé sur des connaissances générales de ces petits mammifères, nous tenterons, à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons, de localiser des chauves-souris voire d’en déterminer l’espèce.

Communes traversées : Pont de Montvert – Sud Mont Lozère

Informations et réservations : Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94

Accessibilité : sans difficultés

Organisateur : PNC

Intervenant : Véronique Holstein(PNC)

Tout public, à partir de 8 ans.

Information pratique : Prévoir lampe frontale, des vêtements chauds, des chaussures de marche

Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94

Rdv parking de la salle polyvalente.

Salle polyvalente, Pont-de-Montvert Salle polyvalente, Pont-de-Montvert Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Le Pont-de-Montvert Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2671-Dans-la-peau-d-une-chauve-souris…

Partez à la découverte des chauves-souris, notamment en détectant les ultra-sons qu’elles émettent.