CÉVENNES – Dans la peau d’une chauve-souris…, Salle polyvalente, Pont-de-Montvert, Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
jeudi 13 août 2026 · Salle polyvalente, Pont-de-Montvert · Pont de Montvert - Sud Mont Lozère
Informations pratiques
CÉVENNES – Dans la peau d’une chauve-souris… Jeudi 13 août, 20h00 Salle polyvalente, Pont-de-Montvert Lozère
Gratuit (?), sur réservation.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Fin : 2026-08-13T20:00:00+02:00 – 2026-08-13T23:00:00+02:00
Cette sortie permettra de « voir », ce que l’obscurité de la nuit nous cache. Après avoir échangé sur des connaissances générales de ces petits mammifères, nous tenterons, à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons, de localiser des chauves-souris voire d’en déterminer l’espèce.
Communes traversées : Pont de Montvert – Sud Mont Lozère
Informations et réservations : Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94
Accessibilité : sans difficultés
Organisateur : PNC
Intervenant : Véronique Holstein(PNC)
Tout public, à partir de 8 ans.
Information pratique : Prévoir lampe frontale, des vêtements chauds, des chaussures de marche
Réservation : OT des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94
Rdv parking de la salle polyvalente.
Salle polyvalente, Pont-de-Montvert Salle polyvalente, Pont-de-Montvert Pont de Montvert – Sud Mont Lozère 48220 Le Pont-de-Montvert Lozère Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 66 45 81 94 »}] https://destination.cevennes-parcnational.fr/event/2671-Dans-la-peau-d-une-chauve-souris…
Partez à la découverte des chauves-souris, notamment en détectant les ultra-sons qu’elles émettent.
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