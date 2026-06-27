Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CINECO COMPOSTELLE

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – 6 EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 21:00:00

fin : 2026-08-13

Date(s) :

2026-08-13

Projection du film Compostelle de Yann Samuell. Durée 01h54min / Genre Comédie, Drame / Origine France (VF)

Projection du film Compostelle de Yann Samuell.

Durée 01h54min / Genre Comédie, Drame / Origine France (VF)

Synopsis:

Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .

Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie

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English :

Screening of the film Compostelle by Yann Samuell. Runtime: 1h 54min / Genre: Comedy, Drama / Country of Origin: France (French version)

L’événement CINECO COMPOSTELLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère