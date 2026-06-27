CINECO COMPOSTELLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère
jeudi 13 août 2026 · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CINECO COMPOSTELLE
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – 6 EUR
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 21:00:00
fin : 2026-08-13
Date(s) :
2026-08-13
Projection du film Compostelle de Yann Samuell. Durée 01h54min / Genre Comédie, Drame / Origine France (VF)
Projection du film Compostelle de Yann Samuell.
Durée 01h54min / Genre Comédie, Drame / Origine France (VF)
Synopsis:
Fred et Adam, un adolescent en rupture, ne se connaissent pas. Pourtant, grâce à une association, ils entreprennent ensemble le pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Elle cherche à apaiser son passé, il tente de canaliser sa colère et son sentiment d’abandon. Au fil des kilomètres, entre affrontements et instants suspendus, un lien fragile se tisse. Face aux épreuves du chemin, chacun découvre en lui une force insoupçonnée. Inspiré d’une histoire vraie. .
Salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie
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English :
Screening of the film Compostelle by Yann Samuell. Runtime: 1h 54min / Genre: Comedy, Drama / Country of Origin: France (French version)
L’événement CINECO COMPOSTELLE Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-27 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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