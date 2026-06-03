UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS… Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 13 août 2026.

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS…

Parking de la salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-13 20:00:00

fin : 2026-08-13 23:00:00

Date(s) :

2026-08-13

Partez à la découverte des chauves-souris, notamment en détectant les ultra-sons qu’elles émettent.

Tout public, à partir de 8 ans. Prévoir lampe frontale, des vêtements chauds, des chaussures de marche.

Informations et réservations Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94

Partez à la découverte des chauves-souris, notamment en détectant les ultra-sons qu’elles émettent.

Cette sortie permettra de voir , ce que l’obscurité de la nuit nous cache. Après avoir échangé sur des connaissances générales de ces petits mammifères, nous tenterons, à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons, de localiser des chauves-souris voire d’en déterminer l’espèce.

Tout public, à partir de 8 ans.

Prévoir lampe frontale, des vêtements chauds, des chaussures de marche.

Informations et réservations Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .

Parking de la salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com

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English :

Discover bats by detecting the ultra-sounds they emit.

Suitable for all ages 8 and up. Bring headlamp, warm clothing and walking shoes.

Information and reservations: Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94

L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS… Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère