UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS… Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS… Pont de Montvert Sud Mont Lozère jeudi 13 août 2026.
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS…
Parking de la salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-13 20:00:00
fin : 2026-08-13 23:00:00
Date(s) :
2026-08-13
Partez à la découverte des chauves-souris, notamment en détectant les ultra-sons qu’elles émettent.
Tout public, à partir de 8 ans. Prévoir lampe frontale, des vêtements chauds, des chaussures de marche.
Informations et réservations Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94
Partez à la découverte des chauves-souris, notamment en détectant les ultra-sons qu’elles émettent.
Cette sortie permettra de voir , ce que l’obscurité de la nuit nous cache. Après avoir échangé sur des connaissances générales de ces petits mammifères, nous tenterons, à l’aide d’un détecteur d’ultra-sons, de localiser des chauves-souris voire d’en déterminer l’espèce.
Tout public, à partir de 8 ans.
Prévoir lampe frontale, des vêtements chauds, des chaussures de marche.
Informations et réservations Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère au 04 66 45 81 94 .
Parking de la salle polyvalente Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 81 94 info@cevennes-montlozere.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover bats by detecting the ultra-sounds they emit.
Suitable for all ages 8 and up. Bring headlamp, warm clothing and walking shoes.
Information and reservations: Office de Tourisme des Cévennes au Mont Lozère 04 66 45 81 94
L’événement UN ÉTÉ AVEC LE PARC DANS LA PEAU D’UNE CHAUVE-SOURIS… Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-06-03 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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