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AGENDA · Ploërmel

Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau Rue Sénéchal Tuault Ploërmel

samedi 15 août 2026 · Rue Sénéchal Tuault · Ploërmel

Informations pratiques

Début
samedi 15 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Rue Sénéchal Tuault
Adresse
Chapelle des Carmélites
Ville
56800 Ploërmel
Département
Morbihan
Tarif

Ploërmel

Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau

Rue Sénéchal Tuault Chapelle des Carmélites Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :
2026-08-15

Dans le cadre du Festival Mélopée, assistez à un concert du Quatuor Psophos et de Sandrine Piau, dans la Chapelle des Carmélites ! Sur réservation. À 20h30.   .

Rue Sénéchal Tuault Chapelle des Carmélites Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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