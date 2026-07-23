Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau Rue Sénéchal Tuault Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau

Rue Sénéchal Tuault Chapelle des Carmélites Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 20:30:00

fin : 2026-08-15 22:00:00

Date(s) :

2026-08-15

Dans le cadre du Festival Mélopée, assistez à un concert du Quatuor Psophos et de Sandrine Piau, dans la Chapelle des Carmélites ! Sur réservation. À 20h30. .

Rue Sénéchal Tuault Chapelle des Carmélites Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande