Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau Rue Sénéchal Tuault Ploërmel
samedi 15 août 2026 · Rue Sénéchal Tuault · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau
Rue Sénéchal Tuault Chapelle des Carmélites Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 20:30:00
fin : 2026-08-15 22:00:00
Date(s) :
2026-08-15
Dans le cadre du Festival Mélopée, assistez à un concert du Quatuor Psophos et de Sandrine Piau, dans la Chapelle des Carmélites ! Sur réservation. À 20h30. .
Rue Sénéchal Tuault Chapelle des Carmélites Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Concert Quatuor Psophos et Sandrine Piau Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-23 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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