Jeudis de la Place Concert Youenn (The Voice 2026) Indie Pop Folk française Place Paul Anselin Ploërmel

Ploërmel

Jeudis de la Place Concert Youenn (The Voice 2026) Indie Pop Folk française

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

Les Jeudis de la Place un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer à Ploërmel !

Tout au long de l’été, la Place Paul Anselin (ancienne Place du tribunal) s’anime chaque jeudi soir avec des concerts et spectacles inédits, dans une ambiance conviviale et festive.

Pour cette soirée, venez écouter Youenn, jeune artiste de Caro, récemment apparu dans l’émission The Voice 2026. Après avoir été guitariste et chanteur dans un groupe de métal, Youenn Potereau a fondé le groupe Youtah, principalement tourné vers l’indie rock et le pop rock, avec parfois une influence country (reprises de Matmatah et compositions).

Gratuit (vos dons sont les bienvenus). Boissons et restauration sur place. Dès 20h30.

Informations supplémentaires sur les réseaux sociaux du At Home Café. .

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

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L’événement Jeudis de la Place Concert Youenn (The Voice 2026) Indie Pop Folk française Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande