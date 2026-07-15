Informations pratiques

Ploërmel

Les nocturnes des créatrices

Rue des Francs-Bourgeois Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:00:00

fin : 2026-07-30 22:00:00

Date(s) :

2026-07-30

En parallèle des jeudis de l’été, soirées concerts organisés place du marché, les créatrices du centre historique de Ploërmel s’associent pour proposer un marché nocturne. Un rendez-vous convivial pour découvrir le savoir-faire de créatrices locales, échanger avec elles, participer à des ateliers et profiter d’une agréable balade en centre-ville.

Entre 6 et 9 créatrices seront présentes chaque semaine pour vous faire découvrir leurs univers et leurs créations uniques

Au programme

• moniquedessine illustratrice et créatrice de bijoux.

• @maisonmarlou créatrice de bijoux et animatrice d’un atelier charms (collier 39 €, bracelet 29 €, grigri 25 €).

• @brillebrillebrille créatrice de bijoux et d’accessoires en résine.

• SALON DE COIFFURE | AUGAN coiffeuse, animatrice d’un atelier colorimétrie (20 minutes 20 €).

• marineben_creations créatrice de vêtements pour enfants et bébés.

• Nj créatrice de bougies parfumées.

• Marine REGENT créatrice d’accessoires personnalisés.

• Montaine Launay prothésiste ongulaire, animatrice d’un atelier Soin Sun (visage et buste 10 € 10min).

• SPÉCIALISTE MAQUILLAGE SEMI-PERMANENT spécialiste du maquillage semi-permanent, animatrice de l’atelier Cœur de Beauté (à partir de 39 €).

• Marie’Créa créatrice de maroquinerie et d’accessoires personnalisés.

les nocturnes ont lieu tous les jeudis de l’été du 9 juillet au 27 août, sauf le 13 août. .

Rue des Francs-Bourgeois Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 93 30 12

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English :

L’événement Les nocturnes des créatrices Ploërmel a été mis à jour le 2026-07-10 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande