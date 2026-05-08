Ploërmel sur les pas du Dragon Office de tourisme Ploërmel

Ploërmel

Ploërmel sur les pas du Dragon

Office de tourisme 15 Rue Beaumanoir Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 17:00:00

fin : 2026-07-16 19:00:00

Date(s) :

2026-07-16

Ancienne cité ducale de Bretagne, capitale du pays de Brocéliande, Ploërmel est un lieu d’histoire et de légendes. Votre guide, héritière de la Table Ronde, vous invite dans les ruelles et auprès des remparts, pour un voyage dans le temps et sur les pas d’une légende draconique !

La visite se termine dans un café du vieux quartier, qui vous propose un cocktail du dragon pour finir la soirée en convivialité.

Rendez-vous à 16h45, à l’office de tourisme.

Tous les jeudis du 16/07 au 20/08.

Côté pratique prévoir chaussures adaptées à la marche et porte-bébé (2 km, rues pavées et marches).

L’Office de Tourisme se réserve le droit de modifier voire annuler la sortie selon la météo du jour (vigilance orange par ex.) ou tout autre événement exceptionnel. .

Office de tourisme 15 Rue Beaumanoir Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 36 43

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English :

L’événement Ploërmel sur les pas du Dragon Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-08 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande