Micro-folie atelier cyanotype Les Carmélites Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Micro-folie atelier cyanotype

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 15:30:00

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-22

En juillet, à la Micro-Folie, réalisez une photographie sans appareil photo grâce à la technique du cyanotype !

Ce procédé photographique ancien consiste à appliquer une solution photosensible sur une feuille de papier et à poser sur ce support des éléments et objets (végétaux, formes découpées, plumes, etc.). Une fois exposées au soleil, les zones libres du papier deviennent bleues, tandis que les zones cachées par les éléments et objets restent blanches. Cela créer une image en négatif.

Faites appel à votre imagination pour créer votre composition et laissez le soleil révéler votre image cyanotype.

À partir de 7 ans. Gratuit mais sur réservation en ligne. À 15h30. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie atelier cyanotype Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande