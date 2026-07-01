Micro-folie atelier cyanotype Les Carmélites Ploërmel
mercredi 22 juillet 2026 · Les Carmélites · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Micro-folie atelier cyanotype
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 15:30:00
fin : 2026-07-22
Date(s) :
2026-07-22
En juillet, à la Micro-Folie, réalisez une photographie sans appareil photo grâce à la technique du cyanotype !
Ce procédé photographique ancien consiste à appliquer une solution photosensible sur une feuille de papier et à poser sur ce support des éléments et objets (végétaux, formes découpées, plumes, etc.). Une fois exposées au soleil, les zones libres du papier deviennent bleues, tandis que les zones cachées par les éléments et objets restent blanches. Cela créer une image en négatif.
Faites appel à votre imagination pour créer votre composition et laissez le soleil révéler votre image cyanotype.
À partir de 7 ans. Gratuit mais sur réservation en ligne. À 15h30. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Micro-folie atelier cyanotype Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
À voir aussi à Ploërmel (Morbihan)
- Jeudis de la Place Concert Couleurs Latines latino chill Place Paul Anselin Ploërmel 9 juillet 2026
- Un après-midi à la ferme Ferme de Quéhéon Quéhéon Ploërmel 10 juillet 2026
- Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Les Carmélites Ploërmel 11 juillet 2026
- Moules-frites et feu d’artifice Rue du stade Ploërmel 12 juillet 2026
- Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Les Carmélites Ploërmel 15 juillet 2026