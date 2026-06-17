Moules-frites et feu d’artifice Rue du stade Ploërmel

Ploërmel

Moules-frites et feu d’artifice

Rue du stade Monterrein Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 19:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Rendez-vous au stade de foot de Monterrein pour une soirée festive autour d’un repas moules-frites accompagné de fromage (réservation par téléphone conseillée, possibilité de venir sans réservation, dans la limite des stocks disponibles). Desserts disponibles sur place.

La soirée se poursuivra avec un feu d’artifice et une animation musicale assurée par un DJ. À 19h. .

Rue du stade Monterrein Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 38 89 92 43

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English :

L’événement Moules-frites et feu d’artifice Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-17 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande