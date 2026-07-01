Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Les Carmélites Ploërmel
mercredi 15 juillet 2026 · Les Carmélites · Ploërmel
Informations pratiques
Ploërmel
Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-15 20:00:00
Date(s) :
2026-07-15
Dans le cadre de l’exposition Cédric Wachthausen, Tant qu’il y aura de la lumière présentée dans le jardin de la chapelle des Carmélites, embarquez avec l’artiste pour des ateliers photos inédits !
Le mercredi 15 juillet, profitez de la visite de l’exposition puis découvrez la technique photographique de la chambre afghane. Tout public. Gratuit mais sur réservation en ligne. À 17h30. .
Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne
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English :
L’événement Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande
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