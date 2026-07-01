Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Les Carmélites Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 17:30:00

fin : 2026-07-15 20:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Dans le cadre de l’exposition Cédric Wachthausen, Tant qu’il y aura de la lumière présentée dans le jardin de la chapelle des Carmélites, embarquez avec l’artiste pour des ateliers photos inédits !

Le mercredi 15 juillet, profitez de la visite de l’exposition puis découvrez la technique photographique de la chambre afghane. Tout public. Gratuit mais sur réservation en ligne. À 17h30. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande