Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Les Carmélites Ploërmel

Informations pratiques

Ploërmel

Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-11 12:30:00

Date(s) :

2026-07-11

Dans le cadre de l’exposition Cédric Wachthausen, Tant qu’il y aura de la lumière présentée dans le jardin de la chapelle des Carmélites, embarquez avec l’artiste pour des ateliers photos inédits !

Le samedi 11 juillet, profitez d’une visite de l’exposition avec l’artiste puis explorez les techniques de captation de la lumière en photographie. Tout public. Gratuit mais sur réservation en ligne. À 10h. .

Les Carmélites 4 Rue du Sénéchal Thuault Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

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English :

L’événement Micro-folie atelier photo avec Cédric Wachthausen Ploërmel a été mis à jour le 2026-06-30 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande