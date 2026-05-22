Jeudis de la Place Concert Yell reprises Pop rock années 90 Place Paul Anselin Ploërmel

Ploërmel

Jeudis de la Place Concert Yell reprises Pop rock années 90

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16

fin : 2026-07-16

Date(s) :

2026-07-16

Les Jeudis de la Place un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer à Ploërmel !

Tout au long de l’été, la Place Paul Anselin (ancienne Place du tribunal) s’anime chaque jeudi soir avec des concerts et spectacles inédits, dans une ambiance conviviale et festive.

Pour cette seconde soirée, venez écouter et danser aux sons des reprises Pop rock années 90 du groupe Yell.

Gratuit (vos dons sont les bienvenus). Boissons et restauration sur place. Dès 20h30.

Informations supplémentaires sur les réseaux sociaux du At Home Café. .

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

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English :

L’événement Jeudis de la Place Concert Yell reprises Pop rock années 90 Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-20 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande