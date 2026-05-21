Jeudis de la Place Concert duo Tue-têt reprises françaises festives aux accents tziganes Place Paul Anselin Ploërmel

Ploërmel

Jeudis de la Place Concert duo Tue-têt reprises françaises festives aux accents tziganes

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06

fin : 2026-08-06

Date(s) :

2026-08-06

Les Jeudis de la Place un nouveau rendez-vous estival à ne pas manquer à Ploërmel !

Tout au long de l’été, la Place Paul Anselin (ancienne Place du tribunal) s’anime chaque jeudi soir avec des concerts et spectacles inédits, dans une ambiance conviviale et festive.

Pour cette nouvelle soirée, venez écouter et danser au son des reprises françaises festives aux accents tziganes du duo Tue-têt ! Ce duo, composé de François Colléaux et de Jakez Lesire, croise différents styles d’Amérique du Sud et d’Europe pour composer des chansons d’aujourd’hui et reprendre des chants traditionnels. Un étrange mélange de puissance et de fragilité, mêlant le grave intense de l’accordéon et la légèreté dansante du violon.

Gratuit (vos dons sont les bienvenus). Boissons et restauration sur place. Dès 20h30.

Informations supplémentaires sur les réseaux sociaux du At Home Café. .

Place Paul Anselin (ancienne place du tribunal) Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne +33 6 35 21 04 45

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L’événement Jeudis de la Place Concert duo Tue-têt reprises françaises festives aux accents tziganes Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-21 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande