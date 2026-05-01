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Cats Comédie musicale Avenue de Guibourg Ploërmel

Cats Comédie musicale Avenue de Guibourg Ploërmel dimanche 31 mai 2026.

Lieu : Avenue de Guibourg

Adresse : Amphithéâtre La Mennais

Ville : 56800 Ploërmel

Département : Morbihan

Début : dimanche 31 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif :

Ploërmel

Cats Comédie musicale

Avenue de Guibourg Amphithéâtre La Mennais Ploërmel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-31

Ces amoureux de la comédie musicale se transformeront pour l’occasion en véritables “chats”, mêlant chant, danse et interprétation pour faire vivre l’univers magique et poétique de Cats. Philomèle et Ouest Side Melody présentent Cats la comédie musicale d’Andrew Lloyd Webber. À 15h.   .

Avenue de Guibourg Amphithéâtre La Mennais Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne  

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English :

L’événement Cats Comédie musicale Ploërmel a été mis à jour le 2026-05-24 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande

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