Concert quatuor vocal la ronde bleue Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy
mercredi 8 juillet 2026 · Manoir de Kerboutier · Noyal-Pontivy
Informations pratiques
Noyal-Pontivy
Concert quatuor vocal la ronde bleue
Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08 21:30:00
Date(s) :
2026-07-08
Ce jeune quatuor est venu en résidence à Kerboutier pour travailler un programme riche et varié de chant à Capella, il nous présente le résultat de ce travail. .
Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Concert quatuor vocal la ronde bleue Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté