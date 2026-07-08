Concert quatuor vocal la ronde bleue Manoir de Kerboutier Noyal-Pontivy

Informations pratiques

Noyal-Pontivy

Concert quatuor vocal la ronde bleue

Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08 21:30:00

Date(s) :

2026-07-08

Ce jeune quatuor est venu en résidence à Kerboutier pour travailler un programme riche et varié de chant à Capella, il nous présente le résultat de ce travail. .

Manoir de Kerboutier Kerboutier Noyal-Pontivy 56920 Morbihan Bretagne +33 6 20 13 51 35

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English :

L’événement Concert quatuor vocal la ronde bleue Noyal-Pontivy a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté