Concert quintana dead blues experience Café du Commerce Monségur
Concert quintana dead blues experience Café du Commerce Monségur vendredi 19 juin 2026.
Monségur
Concert quintana dead blues experience
Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:30:00
Date(s) :
2026-06-19
Quintana Dead Blues Experience vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du blues et du rock. Porté par une énergie brute et des sonorités authentiques, le groupe promet un concert intense et captivant, à ne pas manquer. .
Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 36 59 67
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English : Concert quintana dead blues experience
L’événement Concert quintana dead blues experience Monségur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers
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