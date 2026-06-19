Concert quintana dead blues experience Café du Commerce Monségur

Monségur

Concert quintana dead blues experience

Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19 19:30:00

fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :

2026-06-19

Quintana Dead Blues Experience vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du blues et du rock. Porté par une énergie brute et des sonorités authentiques, le groupe promet un concert intense et captivant, à ne pas manquer. .

Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 36 59 67

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English : Concert quintana dead blues experience

L’événement Concert quintana dead blues experience Monségur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers