Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert quintana dead blues experience Café du Commerce Monségur

Concert quintana dead blues experience Café du Commerce Monségur

Concert quintana dead blues experience Café du Commerce Monségur vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Café du Commerce

Adresse : 22 Place Robert Darniche

Ville : 33580 Monségur

Département : Gironde

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Monségur

Concert quintana dead blues experience

Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:30:00
fin : 2026-06-19 23:30:00

Date(s) :
2026-06-19

Quintana Dead Blues Experience vous donne rendez-vous pour une soirée placée sous le signe du blues et du rock. Porté par une énergie brute et des sonorités authentiques, le groupe promet un concert intense et captivant, à ne pas manquer.   .

Café du Commerce 22 Place Robert Darniche Monségur 33580 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 36 59 67 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert quintana dead blues experience

L’événement Concert quintana dead blues experience Monségur a été mis à jour le 2026-06-16 par OT de l’Entre-deux-Mers

À voir aussi à Monségur (Gironde)