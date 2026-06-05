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Concert Quintet Aurae BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Concert Quintet Aurae BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre dimanche 12 juillet 2026.

Lieu : BAGNERES-DE-BIGORRE

Adresse : Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard

Ville : 65200 Bagnères-de-Bigorre

Département : Hautes-Pyrénées

Début : dimanche 12 juillet 2026

Fin : dimanche 12 juillet 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif :

Bagnères-de-Bigorre

Concert Quintet Aurae

BAGNERES-DE-BIGORRE Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12

Date(s) :
2026-07-12

Le quintet composé de musiciens diplômés du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, interprétera un programme de musique du 19° et 20° siècle, avec des compositeurs argentin, français, mexicain…et des chants pyrénéens !
Entrée libre.   .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 36 32 

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English :

The quintet, all graduates of the Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, will perform a program of music from the 19th and 20th centuries, including Argentinian, French and Mexican composers…and songs from the Pyrenees!

L’événement Concert Quintet Aurae Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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