Concert Quintet Aurae BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre

Bagnères-de-Bigorre

Concert Quintet Aurae

BAGNERES-DE-BIGORRE Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-12 17:00:00

fin : 2026-07-12

Date(s) :

2026-07-12

Le quintet composé de musiciens diplômés du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, interprétera un programme de musique du 19° et 20° siècle, avec des compositeurs argentin, français, mexicain…et des chants pyrénéens !

Entrée libre. .

BAGNERES-DE-BIGORRE Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 36 32

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The quintet, all graduates of the Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, will perform a program of music from the 19th and 20th centuries, including Argentinian, French and Mexican composers…and songs from the Pyrenees!

L’événement Concert Quintet Aurae Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65