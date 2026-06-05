Concert Quintet Aurae BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre
Concert Quintet Aurae BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre dimanche 12 juillet 2026.
Bagnères-de-Bigorre
Concert Quintet Aurae
BAGNERES-DE-BIGORRE Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-12 17:00:00
fin : 2026-07-12
Date(s) :
2026-07-12
Le quintet composé de musiciens diplômés du Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, interprétera un programme de musique du 19° et 20° siècle, avec des compositeurs argentin, français, mexicain…et des chants pyrénéens !
Entrée libre. .
BAGNERES-DE-BIGORRE Au temple protestant de bagneres, Espace Emilien Frossard Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 33 54 36 32
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English :
The quintet, all graduates of the Conservatoire à Rayonnement Régional de Boulogne Billancourt, will perform a program of music from the 19th and 20th centuries, including Argentinian, French and Mexican composers…and songs from the Pyrenees!
L’événement Concert Quintet Aurae Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-05-29 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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