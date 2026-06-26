CONCERT RAMON MANTECA EN TRIO SOUEICHKFÉ Soueich

Informations pratiques

Soueich

CONCERT RAMON MANTECA EN TRIO

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-08 20:00:00

fin : 2026-07-08

Date(s) :

2026-07-08

Concert de Ramon Manteca en trio.

Concert de Ramon Manteca en trio. Guitare manouche, chansons françaises et ibéroaméricaines. 5 .

SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com

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English :

Ramon Manteca Trio Concert.

L’événement CONCERT RAMON MANTECA EN TRIO Soueich a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE