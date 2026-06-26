CONCERT RAMON MANTECA EN TRIO SOUEICHKFÉ Soueich
mercredi 8 juillet 2026 · SOUEICHKFÉ · Soueich
Informations pratiques
Soueich
CONCERT RAMON MANTECA EN TRIO
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 20:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Concert de Ramon Manteca en trio.
Concert de Ramon Manteca en trio. Guitare manouche, chansons françaises et ibéroaméricaines. 5 .
SOUEICHKFÉ Chemin des Gîtes Soueich 31160 Haute-Garonne Occitanie soueichkfe@gmail.com
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English :
Ramon Manteca Trio Concert.
L’événement CONCERT RAMON MANTECA EN TRIO Soueich a été mis à jour le 2026-06-26 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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