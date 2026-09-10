Concert Rap session #20 Reyzem + Ceven + Jendo + Djivi La BAM Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Rap session #20 Reyzem + Ceven + Jendo + Djivi

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-10-17 18:00:00

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-17

Chaque année, la Cité musicale-Metz accompagne des artistes de rap dans leur développement de leur projet artistique en les produisant sur scène dans le cadre de notre programmation Rap Session .

Ce projet s’adresse aux artistes amateurs ainsi qu’aux artistes de rap qui souhaitent se professionnaliser. Venez découvrir toute la richesse des artistes de la scène rap locale !Tout public

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La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

Every year, the Cit%E9 musicale-Metz supports rap artists in developing their artistic projects by showcasing them on stage as part of our “Rap Session” program.

This project is open to both amateur artists and rap artists looking to turn their craft into a career. Come discover the full range of talent in the local rap scene!

L’événement Concert Rap session #20 Reyzem + Ceven + Jendo + Djivi Metz a été mis à jour le 2026-08-27 par AGENCE INSPIRE METZ