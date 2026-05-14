[Concert] Récital à la harpe Musée de Dieppe Dieppe
[Concert] Récital à la harpe Musée de Dieppe Dieppe dimanche 21 juin 2026.
Dieppe
[Concert] Récital à la harpe
Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:00:00
fin : 2026-06-21 15:45:00
Date(s) :
2026-06-21
Le Musée vibre aussi pour la Fête de la musique ! Poussez les portes des salons du XVIIIe siècle, guidés par les sons délicats d’un nouvel instrument mis à la mode en France par la reine Marie-Antoinette la harpe. Une courte introduction de la figure de Mme de Caumont, joueuse de harpe et épouse du dernier lieutenant du roi en poste au château de Dieppe précèdera un récital à la harpe donné par la musicienne Gala Daragon. Le récital s’offre comme une anthologie du répertoire de l’instrument du XVIIIe siècle à aujourd’hui.
Harpiste: Gala Daragon, intervenant: Pierre Ickowicz, conservateur en chef du Musée
Durée 45 minutes. Places limitées.
Réservation conseillée au 02 35 06 61 99 ou par mail museededieppe@mairie-dieppe.fr .
Musée de Dieppe / Rue de Chastes Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 06 61 99 museededieppe@mairie-dieppe.fr
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English : [Concert] Récital à la harpe
L’événement [Concert] Récital à la harpe Dieppe a été mis à jour le 2026-05-11 par Seine-Maritime Attractivité
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