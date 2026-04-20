Dieppe

[Stage] Voilier habitable

Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-14

Venez vivre quatre jours en mer aux côtés des voiliers du Cercle de la Voile !

Conçu pour les personnes souhaitant progresser rapidement et acquérir de précieux automatismes, ce stage offre une immersion complète dans la pratique de la voile.

Ouvert dès 16 ans et accessible aux adultes, il combine apprentissage, plaisir de naviguer et esprit d’équipage. .

Cercle de la Voile de Dieppe Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 84 32 99 contact@cvdieppe.fr

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English : [Stage] Voilier habitable

L’événement [Stage] Voilier habitable Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme de Dieppe-Normandie