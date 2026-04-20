[Débat] Les communautés utopiques concrètes pour demain ? l’Inattendu Dieppe

Dieppe

[Débat] Les communautés utopiques concrètes pour demain ?

l’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 18:00:00

fin : 2026-05-15 20:00:00

Date(s) :

2026-05-15

De plus en plus de personnes décident de vivre et de travailler dans des espaces, tels que des écovillages et les communautés intentionnelles, en marge du capitalisme. Ces utopies concrètes ont en fait une longue histoire dont les racines remontent au XIXe siècle. De quels héritages bénéficient-elles aujourd’hui ? Comment inventent-elles de nouveaux modes de vie et d’engagement productifs susceptibles de faire pièce aux modèles dominants ? En s’appuyant sur des investigations ethnographiques en France et aux Etats-Unis, Michel Lallement, professeur de sociologie au CNAM, fournira des éléments de réponse à des questions sur d’autres futurs possibles.

Ce temps d’échange sera suivi d’un verre de l’amitié proposé par la maison de l’ess .

l’Inattendu / 11 Avenue Normandie Sussex Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 7 67 32 85 06

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : [Débat] Les communautés utopiques concrètes pour demain ?

L’événement [Débat] Les communautés utopiques concrètes pour demain ? Dieppe a été mis à jour le 2026-04-17 par Seine-Maritime Attractivité