Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux
Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux vendredi 19 juin 2026.
Bayeux
Concert Reggae Dub Dancehall
VandB Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00
Date(s) :
2026-06-19
Apéro concert au VandB Bayeux
Soirée reggae-ska-dub-dancehall-shatta-afrobeat-hip hop avec L French Où T
Concert Showcase entrée gratuite
Apéro concert au VandB Bayeux
Soirée reggae-ska-dub-dancehall-shatta-afrobeat-hip hop avec L French Où T
Concert Showcase entrée gratuite .
VandB Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 99 30 bayeux@vandb.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Reggae Dub Dancehall
Pre-concert drinks at VandB Bayeux
An evening of reggae, ska, dub, dancehall, shatta, afrobeat and hip hop with L French Où T
Showcase concert free entry
L’événement Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayeux Intercom
À voir aussi à Bayeux (Calvados)
- Fête de la musique rue St Jean 14400 Bayeux Bayeux 21 juin 2026
- Zion Lutheran Church Concert de Chorale Cathédrale Notre-Dame de Bayeux Rue du Bienvenu Bayeux 24 juin 2026
- Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux 25 juin 2026
- Musikoblokos fête ses 25 ans ! rue Larcher Bayeux 27 juin 2026
- Visite-atelier famille de l’exposition Natures diverses Le Radar espace d’art actuel Bayeux 27 juin 2026