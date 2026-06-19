Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux

Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux

Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux vendredi 19 juin 2026.

Adresse : VandB Bayeux

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : samedi 20 juin 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bayeux

Concert Reggae Dub Dancehall

VandB Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-19 22:00:00

Date(s) :
2026-06-19

Apéro concert au VandB Bayeux
Soirée reggae-ska-dub-dancehall-shatta-afrobeat-hip hop avec L French Où T
Concert Showcase entrée gratuite
Apéro concert au VandB Bayeux
Soirée reggae-ska-dub-dancehall-shatta-afrobeat-hip hop avec L French Où T
Concert Showcase entrée gratuite   .

VandB Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 99 30  bayeux@vandb.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Reggae Dub Dancehall

Pre-concert drinks at VandB Bayeux
An evening of reggae, ska, dub, dancehall, shatta, afrobeat and hip hop with L French Où T
Showcase concert free entry

L’événement Concert Reggae Dub Dancehall Bayeux a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Bayeux Intercom

À voir aussi à Bayeux (Calvados)