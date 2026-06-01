Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux
Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux jeudi 25 juin 2026.
Bayeux
Fête de La Musique
Résidence Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Bayeux Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 22:00:00
Date(s) :
2026-06-25
Venez célébrer la Fête de la Musique dans notre résidence !
Venez célébrer la Fête de la Musique dans notre résidence le 25 Juin à partir de 18h30 BB Party animée par un DJ Séniors Mr Duval Alain,
Au Menu
Melon à l’Italienne
Brochette de Volaille et Chipos/PDT crème ciboulette
Tartelette Normande .
Résidence Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr
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English : Fête de La Musique
Come and celebrate the Fête de la Musique in our residence!
L’événement Fête de La Musique Bayeux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bayeux Intercom
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