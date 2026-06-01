Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux

Bayeux

Fête de La Musique

Résidence Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25 18:30:00

fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :

2026-06-25

Venez célébrer la Fête de la Musique dans notre résidence !

Venez célébrer la Fête de la Musique dans notre résidence le 25 Juin à partir de 18h30 BB Party animée par un DJ Séniors Mr Duval Alain,

Au Menu

Melon à l’Italienne

Brochette de Volaille et Chipos/PDT crème ciboulette

Tartelette Normande .

Résidence Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00 emilie.lanciaux@domitys.fr

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English : Fête de La Musique

Come and celebrate the Fête de la Musique in our residence!

L’événement Fête de La Musique Bayeux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bayeux Intercom