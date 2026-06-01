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Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux

Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux

Fête de La Musique Résidence Les Falaises Blanches Bayeux jeudi 25 juin 2026.

Lieu : Résidence Les Falaises Blanches

Adresse : 4 chemin st Julien 14400 Bayeux

Ville : 14400 Bayeux

Département : Calvados

Début : jeudi 25 juin 2026

Fin : vendredi 26 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Bayeux

Fête de La Musique

Résidence Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Bayeux Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-25 18:30:00
fin : 2026-06-25 22:00:00

Date(s) :
2026-06-25

Venez célébrer la Fête de la Musique dans notre résidence !
Venez célébrer la Fête de la Musique dans notre résidence le 25 Juin à partir de 18h30 BB Party animée par un DJ Séniors Mr Duval Alain,

Au Menu
Melon à l’Italienne
Brochette de Volaille et Chipos/PDT crème ciboulette
Tartelette Normande   .

Résidence Les Falaises Blanches 4 chemin st Julien 14400 Bayeux Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 10 44 00  emilie.lanciaux@domitys.fr

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English : Fête de La Musique

Come and celebrate the Fête de la Musique in our residence!

L’événement Fête de La Musique Bayeux a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Bayeux Intercom

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