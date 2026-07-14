CONCERT REGGAETON CUMBIA DANCEHALL Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère

Informations pratiques

Pont de Montvert Sud Mont Lozère

CONCERT REGGAETON CUMBIA DANCEHALL

Le Quai Le Commerce Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-18

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-07-18

Venez profiter d’un concert de reggaeton & cumbia & dancehall en terrasse au Café du Commerce !

Venez profiter d’un concert de reggaeton & cumbia & dancehall en terrasse au Café du Commerce ! .

Le Quai Le Commerce Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 80 19

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English :

Come enjoy a reggaeton, cumbia, and dancehall concert on the patio at Café du Commerce!

L’événement CONCERT REGGAETON CUMBIA DANCEHALL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère