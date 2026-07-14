CONCERT REGGAETON CUMBIA DANCEHALL Le Quai Pont de Montvert Sud Mont Lozère
samedi 18 juillet 2026 · Le Quai · Pont de Montvert Sud Mont Lozère
Informations pratiques
Pont de Montvert Sud Mont Lozère
CONCERT REGGAETON CUMBIA DANCEHALL
Le Quai Le Commerce Pont de Montvert Sud Mont Lozère Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-18
Venez profiter d’un concert de reggaeton & cumbia & dancehall en terrasse au Café du Commerce !
Venez profiter d’un concert de reggaeton & cumbia & dancehall en terrasse au Café du Commerce ! .
Le Quai Le Commerce Pont de Montvert Sud Mont Lozère 48220 Lozère Occitanie +33 4 66 45 80 19
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English :
Come enjoy a reggaeton, cumbia, and dancehall concert on the patio at Café du Commerce!
L’événement CONCERT REGGAETON CUMBIA DANCEHALL Pont de Montvert Sud Mont Lozère a été mis à jour le 2026-07-11 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère
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