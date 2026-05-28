Concert relax | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Opéra-Théâtre Clermont-Ferrand

Informations pratiques

Clermont-Ferrand

Concert relax | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes

Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-10 12:30:00

fin : 2026-11-10

Date(s) :

2026-11-10

Avide d’expériences alternatives ? Offrez-vous une parenthèse musicale à la pause déjeuner.

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Opéra-Théâtre 22 boulevard Desaix Clermont-Ferrand 63000 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 14 47 47 contact@orchestre-auvergne.fr

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English :

Looking for something different? Treat yourself to a musical interlude during your lunch break.

L’événement Concert relax | Orchestre national Auvergne-Rhône-Alpes Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2026-08-27 par Clermont Auvergne Volcans