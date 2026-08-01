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AGENDA · Le Fel

Concert Rémi Romieu Trio Le Fel

jeudi 20 août 2026 · Le Fel

Concert Rémi Romieu Trio Le Fel

Informations pratiques

Début
jeudi 20 août 2026
Fin
jeudi 20 août 2026
Adresse
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy
Ville
12140 Le Fel
Département
Aveyron
Tarif
10

Le Fel

Concert Rémi Romieu Trio

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR
10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20

Date(s) :
2026-08-20

Chanson Onirythmiques
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir 10  .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27  lenid.roussy@gmail.com

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English :

Song: Onirythmiques

L’événement Concert Rémi Romieu Trio Le Fel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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