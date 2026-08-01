Concert Rémi Romieu Trio Le Fel
jeudi 20 août 2026 · Le Fel
Informations pratiques
Le Fel
Concert Rémi Romieu Trio
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-20
fin : 2026-08-20
Date(s) :
2026-08-20
Chanson Onirythmiques
Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le
vendredi, samedi, lundi 11h-22h
mardi 11h-18h
jeudi 15h-22h
dimanche 10h-22h
Musique au nid
Gîte d’étape Le Perchoir 10 .
Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Song: Onirythmiques
L’événement Concert Rémi Romieu Trio Le Fel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Le Fel (Aveyron)
- Concert clavecin et violon Le Fel 9 août 2026
- Constellations familiales aux baguettes coudées Le Fel 17 août 2026
- COMPLET Stage de création céramique avec le Don du Fel La pièce unique au colombin Poterie et Galerie au Don du Fel Le Fel 5 septembre 2026
- COMPLET Stage de création céramique avec le Don du Fel Sculpture animalière Poterie et Galerie au Don du Fel Le Fel 12 septembre 2026
- Exposition Issu d’un rêve au Don du Fel Le Fel 13 septembre 2026