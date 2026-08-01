Informations pratiques

Le Fel

Concert Rémi Romieu Trio

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

Chanson Onirythmiques

Tiers-lieu coopératif d’intérêt collectif ouvert le

vendredi, samedi, lundi 11h-22h

mardi 11h-18h

jeudi 15h-22h

dimanche 10h-22h

Musique au nid

Gîte d’étape Le Perchoir 10 .

Café de Roussy Le Nid 557 chemin de Roussy Le Fel 12140 Aveyron Occitanie +33 6 11 40 25 27 lenid.roussy@gmail.com

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English :

Song: Onirythmiques

L’événement Concert Rémi Romieu Trio Le Fel a été mis à jour le 2026-07-29 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)