Concert Renaud et ses invités, Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Concert Renaud et ses invités Samedi 23 mai, 20h00 Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Lieu : bal parquet (debout)

Tarif unique : 20 €

Restauration possible sur place​.

Navette​ depuis Paris le jour du finissage : 18h00 au 3 avenue de la Porte d’Orléans. Retour à 22h00

Tarif de la navette : 10€​​ aller/retour

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Nuit européenne des musées

Concert (événement payant)

Pour le finissage de l’exposition, Renaud nous propose un concert exceptionnel en réunissant quelques-uns de ses amis musiciens et chanteurs. « Renaud et ses invités » sur réservation.

Expositions

Découvrez à cette occasion, l’exposition « Renaud, Écoutez-voir » qui rend hommage à l’univers du chanteur à travers des œuvres aussi variées que les univers des artistes qui exposent.

Durant la soirée, la Maison vous accueille également pour une visite guidée dans le noir sur réservation.

Maison Elsa Triolet-Aragon Rue de Villeneuve, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, France Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France 0130412015 http://www.maison-triolet-aragon.com http://www.facebook.com/MaisonTrioletAragon [{« type »: « phone », « value »: « 0130412015 »}, {« type »: « email », « value »: « info@maison-triolet-aragon.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/concert-renaud-et-ses-invites »}] [{« link »: « https://www.maison-triolet-aragon.com/exposition-renaud »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/concert-renaud-et-ses-invites »}, {« link »: « https://www.billetweb.fr/visite-commentee-appartement-musee-visite-libre-parc-et-expositions4 »}] Elsa Triolet (1896-1970) est une romancière française d’origine russe. Elle rencontre à Montparnasse le poète Louis Aragon (1897-1982) en 1928. Leur relation est l’une des plus célèbres de la littérature française. En 1944, Elsa publie « Le premier accroc coûte deux cents francs », qui lui vaut le prix Goncourt. Aragon se distingue aussi comme romancier (« Le Paysan de Paris », « Aurélien ») et poète surréaliste. Il publie le recueil de poèmes « Les Yeux d’Elsa » en 1942. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, proche du parti communiste, le couple participe à la création du Comité national des écrivains. Le moulin de Villeneuve était “le petit coin de terre de France” d’Elsa, ainsi que l’avait décidé Aragon. Ils y habitèrent de 1951 à 1970 et reposent aujourd’hui au cœur du parc. Au cœur d’un parc de six hectares, cette maison chargée d’histoire est toujours un lieu d’échanges, de rencontres et d’expositions d’art contemporain, tel que le souhaitaient ses illustres habitants. Parking gratuit voitures et vélos en face de la Maison​.

Concert « Renaud et ses invités »

© Maison Elsa Triolet-Aragon