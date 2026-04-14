Visite guidée de la Maison d’Elsa Triolet et d’Aragon dans l’obscurité, Maison Elsa Triolet-Aragon, Saint-Arnoult-en-Yvelines

Visite guidée de la Maison d’Elsa Triolet et d’Aragon dans l’obscurité Samedi 23 mai, 19h00, 20h00, 21h00, 22h00 Maison Elsa Triolet-Aragon Yvelines

Quatre visites guidées de nuit vous sont proposées (19h, 20h, 21h, 22h). Chaque visite dure 45 minutes et est limitée à 20 personnes. La réservation est obligatoire sur notre billetterie en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T19:00:00+02:00 – 2026-05-23T20:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T22:00:00+02:00 – 2026-05-23T23:00:00+02:00

Nuit européenne des musées

Visites « dans le noir »

Une expérience unique et sensorielle où l’atmosphère nocturne et les lectures choisies révèlent l’intimité du lieu. Cette visite vous permettra de découvrir la Maison sous un angle différent, guidé par la voix, les odeurs du papier, les craquements du bois, le grincement d’une porte ou le murmure de l’eau… La perception de l’espace et du décor devient différente, stimulée par des sens habituellement dominés par la vue, offrant ainsi une immersion totale.

Exposition

Découvrez, à cette occasion, l’exposition « Renaud, Écoutez-voir » qui rend hommage à l’univers du chanteur à travers des œuvres aussi variées que les univers des artistes qui exposent. Renaud nous propose un concert exceptionnel à 20h pour le finissage de l’exposition en réunissant pour l’occasion quelques-uns de ses amis musiciens et chanteurs. Un bouquet final tout en surprises! (sur réservation, payant).

Maison Elsa Triolet-Aragon Rue de Villeneuve, 78730 Saint-Arnoult-en-Yvelines, France Saint-Arnoult-en-Yvelines 78730 Yvelines Île-de-France 0130412015 http://www.maison-triolet-aragon.com http://www.facebook.com/MaisonTrioletAragon [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/visite-commentee-appartement-musee-visite-libre-parc-et-expositions4 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0130412015 »}, {« type »: « email », « value »: « info@maison-triolet-aragon.com »}] [{« link »: « https://www.maison-triolet-aragon.com/exposition-renaud »}] Elsa Triolet (1896-1970) est une romancière française d’origine russe. Elle rencontre à Montparnasse le poète Louis Aragon (1897-1982) en 1928. Leur relation est l’une des plus célèbres de la littérature française. En 1944, Elsa publie « Le premier accroc coûte deux cents francs », qui lui vaut le prix Goncourt. Aragon se distingue aussi comme romancier (« Le Paysan de Paris », « Aurélien ») et poète surréaliste. Il publie le recueil de poèmes « Les Yeux d’Elsa » en 1942. Résistant durant la Seconde Guerre mondiale, proche du parti communiste, le couple participe à la création du Comité national des écrivains. Le moulin de Villeneuve était “le petit coin de terre de France” d’Elsa, ainsi que l’avait décidé Aragon. Ils y habitèrent de 1951 à 1970 et reposent aujourd’hui au cœur du parc. Au cœur d’un parc de six hectares, cette maison chargée d’histoire est toujours un lieu d’échanges, de rencontres et d’expositions d’art contemporain, tel que le souhaitaient ses illustres habitants. Parking gratuit voitures et vélos en face de la Maison​.

Visite commentée dans l’obscurité

© Maison Elsa Triolet-Aragon