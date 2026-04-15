Randonnée cyclotouriste : Inauguration Maison de la Randonnée, PLACE JEAN MOULIN, SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Randonnée cyclotouriste : Inauguration Maison de la Randonnée Samedi 23 mai, 14h00 PLACE JEAN MOULIN Yvelines

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Retrouvez tous les détails ici : https://veloenfrance.fr/randonnee/127762

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Organisation : US ST ARNOULT CYCLOTOURISME Mai à vélo