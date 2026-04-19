Concert RenauD MasterS Barzan
Concert RenauD MasterS Barzan samedi 22 août 2026.
Barzan
Concert RenauD MasterS
25 route du Fâ Barzan Charente-Maritime
Tarif : 9 – 9 – 9 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-22 19:30:00
fin : 2026-08-22 20:30:00
Date(s) :
2026-08-22
Concert de RenauD MasterS au théâtre antique de Barzan.
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25 route du Fâ Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 90 33 45 contact@fa-barzan.com
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English :
RenauD MasterS concert at Barzan’s ancient theater.
L’événement Concert RenauD MasterS Barzan a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique
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