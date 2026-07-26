Concert René Bergier galerie la corbata rosa VAL EN VIGNES

Informations pratiques

La corbata rosa, galerie d’art actuel professionnelle et indépendante installée sur le site de l’ancienne coopérative laitière de Massais à Val en Vignes dans les Deux-Sèvres, accueille ce dimanche 16 août 2026 à 19h l’artiste René Bergier pour un concert solo.

Auteur, compositeur, chanteur et guitariste installé à Guérande, René Bergier est une figure singulière de la scène de la chanson française indépendante.

Cofondateur et voix emblématique du groupe La Belle Bleue, riche d’une histoire de près de dix-sept ans avec de plus de 500 concerts, il développe une écriture poétique, engagée et profondément humaine. Depuis 2021, il poursuit son parcours en groupe avec un nouveau projet LUPO, un trio où la chanson française rencontre l’électro, le rock et le rap. Il se produit également régulièrement en solo dans une formule plus intime où la part belle est donnée à ses textes dans une proximité assumé avec le public.

Portés par une interprétation intense et des textes sensibles, ses spectacles invitent à un voyage entre émotions, liberté et puissance des mots.

Le concert se déroulera en extérieur à l’ombre sur le site exceptionnel de l’ancienne laiterie de Massais. Une solution de repli est toutefois prévue en intérieur pour permettre d’assurer le concert même en cas de météo capricieuse.

Cet événement qui sera également l’occasion de découvrir nos deux expositions temporaires et notre cabinet de curiosités puisque la galerie sera ouverte en accès libre avant le concert sur ses horaires habituels (mercredi au dimanche de 14h à 18h30) et exceptionnellement également à la suite de celui-ci (20h30 – 22h).

Au plaisir de vous recevoir à Val en Vignes,

François-Victor Brunet pour la corbata rosa.

René Bergier, concert solo le dimanche 16 août 2026 à 19h. Réservation souhaitée. Prix : 10€ tarif plein / 5€ Jeune & Solidaire. La corbata rosa est située sur le site de l’ancienne coopérative laitière de Massais, 7 rue de la laiterie, 79150 Val-en-Vignes. Informations & réservations : contact@lacorbatarosa.com / 06.95.55.52.72 / lacorbatarosa.com