Concert Requiem de Verdi L’Ensemble Vocal Renaissance Rue de l’Abbé Herval Le Havre

Rue de l’Abbé Herval Cathédrale Notre-Dame Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-05-24 17:30:00

fin : 2026-05-24

2026-05-24

Un moment musical intense et émouvant porté par le Requiem de Verdi, chef-d’œuvre lyrique aux puissants élans dramatiques.

Composé à la mémoire de son ami le poète Manzoni, cette Messa da Requiem est une des oeuvres les plus bouleversantes et les plus appréciées dans le monde. Profondément romantique mais authentique dans son expression, ce Requiem touche le cœur de chaque être humain, qu’il soit croyant ou non.

Pas plus théâtrale que religieuse, c’est une œuvre dramatique et lyrique qui laisse s’exprimer, par la chaleur des voix, la palette des couleurs instrumentales et la relation intime entre le texte et la musique, toute la gamme des sentiments contrastés de l’homme, de la peur à la confiance, de la violence à la sérénité.

Requiem pour soli, choeur et orchestre de Giuseppe Verdi

Sonate en la majeur pour 8 trompettes et orchestre d’Heinrich von Biber

Avec la participation de l’Ensemble Vocal Impressions, du chœur de Rouen Normandie et du Wirral Symphony Orchestra.

Durée 2h

Réservation obligatoire .

Rue de l’Abbé Herval Cathédrale Notre-Dame Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 19 45 74

