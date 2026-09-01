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Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne Courtepaille Caen porte de Bretagne Bretteville-sur-Odon

jeudi 17 septembre 2026 · Courtepaille Caen porte de Bretagne · Bretteville-sur-Odon

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
Courtepaille Caen porte de Bretagne
Adresse
1 Avenue du fresne
Ville
14760 Bretteville-sur-Odon
Département
Calvados
Tarif

Bretteville-sur-Odon

Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne

Courtepaille Caen porte de Bretagne 1 Avenue du fresne Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 21:00:00

Date(s) :
2026-09-17

Ambiance musicale au sein de notre restaurant de 19h0 à 21h00
Ambiance musicale au sein de notre restaurant de 19h30 à 21h00   .

Courtepaille Caen porte de Bretagne 1 Avenue du fresne Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 00  caen.porte.de.bretagne@courtepaille.com

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English : Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne

Musical atmosphere in our restaurant from 7.30 pm to 9.00 pm

L’événement Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer

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