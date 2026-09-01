Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne Courtepaille Caen porte de Bretagne Bretteville-sur-Odon
jeudi 17 septembre 2026 · Courtepaille Caen porte de Bretagne · Bretteville-sur-Odon
Informations pratiques
Bretteville-sur-Odon
Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne
Courtepaille Caen porte de Bretagne 1 Avenue du fresne Bretteville-sur-Odon Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17 19:30:00
fin : 2026-09-17 21:00:00
Date(s) :
2026-09-17
Ambiance musicale au sein de notre restaurant de 19h0 à 21h00
Ambiance musicale au sein de notre restaurant de 19h30 à 21h00 .
Courtepaille Caen porte de Bretagne 1 Avenue du fresne Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 29 99 00 caen.porte.de.bretagne@courtepaille.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne
Musical atmosphere in our restaurant from 7.30 pm to 9.00 pm
L’événement Concert Restaurant Courtepaille Caen porte de Bretagne Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Caen la Mer
À voir aussi à Bretteville-sur-Odon (Calvados)
- Exposition : vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 #2 Une mémoire vivante =, Domaine de la Baronnie, Bretteville-sur-Odon 18 septembre 2026
- Exposition vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 Une mémoire vivante | Journées du Patrimoine Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 18 septembre 2026
- Visites Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon 19 septembre 2026