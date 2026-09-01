Exposition vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 Une mémoire vivante | Journées du Patrimoine Domaine de la Baronnie Bretteville-sur-Odon

Informations pratiques

Bretteville-sur-Odon

Exposition vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 Une mémoire vivante | Journées du Patrimoine

Domaine de la Baronnie 8 rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 14:00:00

fin : 2026-09-18 17:00:00

Date(s) :

2026-09-18 2026-09-19 2026-09-20

Une plongée dans l’histoire de la commune, à travers photographies et documents, témoignages d’habitants, restitués sous forme d’exposition (panneaux, vidéos, audios).

Une plongée dans l’histoire de la commune, à travers photographies et documents, témoignages d’habitants, restitués sous forme d’exposition (panneaux, vidéos, audios). Thèmes abordés Le bourg autrefois ; La vie autour des Odons ; L’histoire des églises ; La Deuxième Guerre Mondiale (occupation, libération), etc. Après le succès de la première édition, la commune de Bretteville-sur-Odon poursuit ses investigations dans ses archives qui se sont enrichies grâce à des dons de visiteurs de l’an dernier ! .

Domaine de la Baronnie 8 rue de la Baronnerie Bretteville-sur-Odon 14760 Calvados Normandie +33 2 31 29 19 90

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English : Exposition vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 Une mémoire vivante | Journées du Patrimoine

A journey through the history of the town, through photographs and documents, as well as accounts from local residents, presented in the form of an exhibition (display panels, videos and audio recordings).

L’événement Exposition vie quotidienne à Bretteville-sur-Odon de 1900 à 1950 Une mémoire vivante | Journées du Patrimoine Bretteville-sur-Odon a été mis à jour le 2026-08-31 par OT Caen la Mer