CONCERT RIVA Vic-la-Gardiole
CONCERT RIVA Vic-la-Gardiole mercredi 5 août 2026.
Vic-la-Gardiole
CONCERT RIVA
Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Le quartet RIVA revisite les grands standards de la musique italienne en live avec 3
musiciens et le chanteur-guitariste Ugo. .
Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11
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English :
L’événement CONCERT RIVA Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau
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