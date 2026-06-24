Vic-la-Gardiole

CONCERT RIVA

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Le quartet RIVA revisite les grands standards de la musique italienne en live avec 3

musiciens et le chanteur-guitariste Ugo. .

Boulevard des Aresquiers Vic-la-Gardiole 34110 Hérault Occitanie +33 4 67 46 64 11

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English :

L’événement CONCERT RIVA Vic-la-Gardiole a été mis à jour le 2026-06-24 par 34 Office de Tourisme Archipel de Thau