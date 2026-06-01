Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger
Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger vendredi 19 juin 2026.
Mésanger
Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle
Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19
Date(s) :
2026-06-19
Venez assister au concert de Robby Kielt & King Ry le vendredi 19 juin à la guinguette Le Parallèle.
Surf Roots Reggae.
Boissons, crêpes et planches apéritives sur place. .
Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire
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English :
Come and see Robby Kielt & King Ry in concert on Friday June 19 at the guinguette Le Parallèle.
L’événement Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis