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Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger

Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger vendredi 19 juin 2026.

Lieu : Plan d’eau du pont Cornouaille

Adresse : Guinguette Le Parallèle

Ville : 44522 Mésanger

Département : Loire-Atlantique

Début : vendredi 19 juin 2026

Fin : vendredi 19 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mésanger

Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 20:00:00
fin : 2026-06-19

Date(s) :
2026-06-19

Venez assister au concert de Robby Kielt & King Ry le vendredi 19 juin à la guinguette Le Parallèle.
Surf Roots Reggae.

Boissons, crêpes et planches apéritives sur place.   .

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Come and see Robby Kielt & King Ry in concert on Friday June 19 at the guinguette Le Parallèle.

L’événement Concert Robby Kielt & King Ry Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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