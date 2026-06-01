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Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger

Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger samedi 27 juin 2026.

Lieu : Plan d’eau du pont Cornouaille

Adresse : Guinguette Le Parallèle

Ville : 44522 Mésanger

Département : Loire-Atlantique

Début : samedi 27 juin 2026

Fin : samedi 27 juin 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Mésanger

Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 20:00:00
fin : 2026-06-27

Date(s) :
2026-06-27

Venez assister au concert de Youkool’Gang le samedi 27 juin à la guinguette Le Parallèle.
Musique instrumentale.

Boissons, crêpes et planches apéritives sur place.   .

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire  

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English :

Come and see Youkool’Gang in concert on Saturday June 27 at the guinguette Le Parallèle.

L’événement Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis

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