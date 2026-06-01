Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle Plan d’eau du pont Cornouaille Mésanger samedi 27 juin 2026.

Mésanger

Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 20:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Venez assister au concert de Youkool’Gang le samedi 27 juin à la guinguette Le Parallèle.

Musique instrumentale.

Boissons, crêpes et planches apéritives sur place. .

Plan d’eau du pont Cornouaille Guinguette Le Parallèle Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire

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English :

Come and see Youkool’Gang in concert on Saturday June 27 at the guinguette Le Parallèle.

L’événement Concert Youkool’Gang Guinguette Le Parallèle Mésanger a été mis à jour le 2026-06-08 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis