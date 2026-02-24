CONCERT ROCK #11 Rue Moulin Gros Montaigu-Vendée
CONCERT ROCK #11 Rue Moulin Gros Montaigu-Vendée vendredi 20 mars 2026.
CONCERT ROCK #11
Rue Moulin Gros Montaigu Montaigu-Vendée Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-20 20:00:00
fin : 2026-03-20
Date(s) :
2026-03-20
.
Rue Moulin Gros Montaigu Montaigu-Vendée 85600 Vendée Pays de la Loire LAIRISSON85@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement CONCERT ROCK #11 Montaigu-Vendée a été mis à jour le 2026-02-24 par Office de Tourisme Terres de Montaigu