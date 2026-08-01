AGENDA · Bagnères-de-Bigorre
Concert Rock 4 You Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre
dimanche 16 août 2026 · Place des Thermes · Bagnères-de-Bigorre
Informations pratiques
Bagnères-de-Bigorre
Concert Rock 4 You
Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-16
Concert Rock 4 You dans le cadre du marché aux bouqins.
.
Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rock4you@icloud.com
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English :
Rock 4 You concert as part of the book fair.
L’événement Concert Rock 4 You Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65
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