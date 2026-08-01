Concert Rock 4 You Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Bagnères-de-Bigorre

Concert Rock 4 You

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 17:00:00

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-16

Concert Rock 4 You dans le cadre du marché aux bouqins.

.

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie rock4you@icloud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rock 4 You concert as part of the book fair.

L’événement Concert Rock 4 You Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65