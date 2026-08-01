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AGENDA · Bagnères-de-Bigorre

Concert Rock 4 You Place des Thermes Bagnères-de-Bigorre

dimanche 16 août 2026 · Place des Thermes · Bagnères-de-Bigorre

Informations pratiques

Début
dimanche 16 août 2026
Fin
dimanche 16 août 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Place des Thermes
Adresse
BAGNERES-DE-BIGORRE
Ville
65200 Bagnères-de-Bigorre
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif
Gratuit

Bagnères-de-Bigorre

Concert Rock 4 You

Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-16 17:00:00
fin : 2026-08-16

Date(s) :
2026-08-16

Concert Rock 4 You dans le cadre du marché aux bouqins.
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Place des Thermes BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   rock4you@icloud.com

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English :

Rock 4 You concert as part of the book fair.

L’événement Concert Rock 4 You Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2026-08-11 par Pôle du Tourmalet |CDT65

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