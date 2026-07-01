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AGENDA · Ribeauvillé

Concert Rock Folk avec Henri Kat au BaRàBraV de Ribeauvillé Ribeauvillé

vendredi 31 juillet 2026 · Ribeauvillé

Informations pratiques

Début
vendredi 31 juillet 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
15 rue de l'Industrie
Ville
68150 Ribeauvillé
Département
Haut-Rhin
Tarif
0

Ribeauvillé

Concert Rock Folk avec Henri Kat au BaRàBraV de Ribeauvillé

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31 20:00:00
fin : 2026-07-31 23:30:00

Date(s) :
2026-07-31

Le chanteur compositeur Henri Kat vient poser son étui à guitare au bar de Ribeauvillé, pour une session Folk Rock d’anthologie, un concert solo exceptionnel. Des morceaux originaux et des reprises ciselées qui vous feront partir en quête de grands espaces, de nature sauvage… Bref de liberté ! 0  .

15 rue de l’Industrie Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 67 30 11 61  bar@brasserie-vignoble.fr

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English :

L’événement Concert Rock Folk avec Henri Kat au BaRàBraV de Ribeauvillé Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-07-18 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr

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