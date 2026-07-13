Soirée portes ouvertes aux Hangars du Pfifferdaj Ribeauvillé
vendredi 21 août 2026 · Ribeauvillé
Informations pratiques
Ribeauvillé
Soirée portes ouvertes aux Hangars du Pfifferdaj
Rue des Hirondelles Ribeauvillé Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-21 17:00:00
fin : 2026-08-21 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Le compte à rebours est lancé ! Les chars prennent forme dans les hangars et les bénévoles sont à pied d’œuvre. Une belle occasion de découvrir les coulisses du Pfifferdaj avant le grand défilé. Bravo à tous les passionnés qui font vivre cette tradition !
Le Pfifferdaj approche… et les hangars sont en pleine effervescence !
Derrière chaque char, ce sont des heures de création, de montage, d’imagination… et surtout, des bénévoles passionnés qui donnent vie à la plus ancienne fête populaire d’Alsace.
Vous vous êtes toujours demandé comment naît un char ?
Vous voulez découvrir l’envers du décor du défilé du 6 septembre ?
À l’initiative de plusieurs membres d’associations, cette soirée « Portes Ouvertes » est l’occasion unique de rencontrer les constructeurs, d’échanger avec eux, de découvrir les techniques utilisées et de plonger dans les coulisses du Pfiff.
Venez nombreux découvrir cette fabrique à rêves ! 0 .
Rue des Hirondelles Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 communication@ribeauville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The countdown has begun! The floats are taking shape in the hangars, and the volunteers are hard at work. This is a great opportunity to get a behind-the-scenes look at Pfifferdaj before the big parade. Kudos to all the enthusiasts who keep this tradition alive!
L’événement Soirée portes ouvertes aux Hangars du Pfifferdaj Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr
À voir aussi à Ribeauvillé (Haut-Rhin)
- Fête nationale Ribeauvillé 13 juillet 2026
- Journées d’initiation de Highline Ribeauvillé 17 juillet 2026
- Foire aux vins Ribeauvillé 17 juillet 2026
- Choco’création Ribeauvillé 18 juillet 2026
- XI° Estivale de la calligraphie gothique médiévale Les plumes de Ribeauvillé Ribeauvillé 21 juillet 2026