Informations pratiques

Ribeauvillé

Soirée portes ouvertes aux Hangars du Pfifferdaj

Rue des Hirondelles Ribeauvillé Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-21 17:00:00

fin : 2026-08-21 20:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Le compte à rebours est lancé ! Les chars prennent forme dans les hangars et les bénévoles sont à pied d’œuvre. Une belle occasion de découvrir les coulisses du Pfifferdaj avant le grand défilé. Bravo à tous les passionnés qui font vivre cette tradition !

Le Pfifferdaj approche… et les hangars sont en pleine effervescence !

Derrière chaque char, ce sont des heures de création, de montage, d’imagination… et surtout, des bénévoles passionnés qui donnent vie à la plus ancienne fête populaire d’Alsace.

Vous vous êtes toujours demandé comment naît un char ?

Vous voulez découvrir l’envers du décor du défilé du 6 septembre ?

À l’initiative de plusieurs membres d’associations, cette soirée « Portes Ouvertes » est l’occasion unique de rencontrer les constructeurs, d’échanger avec eux, de découvrir les techniques utilisées et de plonger dans les coulisses du Pfiff.

Venez nombreux découvrir cette fabrique à rêves ! 0 .

Rue des Hirondelles Ribeauvillé 68150 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 communication@ribeauville.fr

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English :

The countdown has begun! The floats are taking shape in the hangars, and the volunteers are hard at work. This is a great opportunity to get a behind-the-scenes look at Pfifferdaj before the big parade. Kudos to all the enthusiasts who keep this tradition alive!

L’événement Soirée portes ouvertes aux Hangars du Pfifferdaj Ribeauvillé a été mis à jour le 2026-07-09 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr