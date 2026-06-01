CONCERT ROCK PASSENGER Lac de Naussac Chastanier
CONCERT ROCK PASSENGER Lac de Naussac Chastanier samedi 27 juin 2026.
Chastanier
CONCERT ROCK PASSENGER
Lac de Naussac Côte sauvage Chastanier Lozère
Tarif : – – EUR
Gratuit
Adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 21:00:00
fin : 2026-06-27
Date(s) :
2026-06-27
Premier concert de la saison avec le groupe Rock Passenger, groupe de musiciens amateurs et professionnels expérimentés, l’amour du rock les lie et on peut dire qu’ils sont devenus très complices.
Si vous aimez donc le classique rock, des reprises des années 70, alors rendez-vous au restaurant l’Ephémère.
Les fins de journée prennent une saveur particulière autour du restaurant atypique L’Éphémère, avec sa terrasse face à la piscine, on se retrouve naturellement.
Premier concert de la saison avec le groupe Rock Passenger, groupe de musiciens amateurs et professionnels expérimentés, l’amour du rock les lie et on peut dire qu’ils sont devenus très complices.
Si vous aimez donc le classique rock, des reprises des années 70, alors rendez-vous au restaurant l’Ephémère. .
Lac de Naussac Côte sauvage Chastanier 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 47 06
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The first concert of the season features Rock Passenger, a band made up of amateur and experienced professional musicians; their love of rock music brings them together, and it’s safe to say they’ve become very close.
So if you love classic rock and covers from the ’70s, come on down to the restaurant L’Éphémère.
L’événement CONCERT ROCK PASSENGER Chastanier a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne
À voir aussi à Chastanier (Lozère)
- SORTIES INITIATION À L’ASTRONOMIE Chastanier 7 juillet 2026
- LES SOIRÉES À THÈMES DE L’ÉPHÉMÈRE Lac de Naussac Chastanier 8 juillet 2026
- IMPROVISATION THÉÂTRALE Chastanier 21 juillet 2026