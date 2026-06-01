CONCERT ROCK PASSENGER Lac de Naussac Chastanier

Chastanier

CONCERT ROCK PASSENGER

Lac de Naussac Côte sauvage Chastanier Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 21:00:00

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-27

Premier concert de la saison avec le groupe Rock Passenger, groupe de musiciens amateurs et professionnels expérimentés, l’amour du rock les lie et on peut dire qu’ils sont devenus très complices.

Si vous aimez donc le classique rock, des reprises des années 70, alors rendez-vous au restaurant l’Ephémère.

Les fins de journée prennent une saveur particulière autour du restaurant atypique L’Éphémère, avec sa terrasse face à la piscine, on se retrouve naturellement.

Premier concert de la saison avec le groupe Rock Passenger, groupe de musiciens amateurs et professionnels expérimentés, l’amour du rock les lie et on peut dire qu’ils sont devenus très complices.

Si vous aimez donc le classique rock, des reprises des années 70, alors rendez-vous au restaurant l’Ephémère. .

Lac de Naussac Côte sauvage Chastanier 48300 Lozère Occitanie +33 4 66 46 47 06

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English :

The first concert of the season features Rock Passenger, a band made up of amateur and experienced professional musicians; their love of rock music brings them together, and it’s safe to say they’ve become very close.

So if you love classic rock and covers from the ’70s, come on down to the restaurant L’Éphémère.

L’événement CONCERT ROCK PASSENGER Chastanier a été mis à jour le 2026-06-16 par 48-OT Langogne