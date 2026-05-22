Concert Rock School CaféMusic Mont-de-Marsan

Mont-de-Marsan

Concert Rock School

CaféMusic 4, câle de la Marine Mont-de-Marsan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-19

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-19

Après avoir travaillé d’arrache-pied durant toute l’année, les élèves de la Rock School du CaféMusic seront sur scène pour vous montrer de quel bois ils se chauffent.

Vendredi 19 juin 2026, 18h, au Club du CaféMusic

x Restitution de l’atelier avec les Nonère’s band des Jardins de Nonère

x Concert de la Kids School

x Concert des petits de la Rock school en format grand groupe

x Concerts des 3 Objectifs Groupes (Diable Vauvert, Mantra, Sleeve Wanker)

x Concert du Parcours Mixte en partenariat avec le Conservatoire des Landes

Samedi 20 juin, 20h, dans la salle de concert

x Ouverture de la soirée avec l’atelier Percussions collectives

x Concert de la chorale du CaféMusic

x Concert des élèves de la Rock School .

CaféMusic 4, câle de la Marine Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 85 92 92

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Concert Rock School

L’événement Concert Rock School Mont-de-Marsan a été mis à jour le 2026-05-22 par OT Mont-de-Marsan